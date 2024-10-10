تفاصيل اجتماع نتنياهو بالكابينت

كشفت دانا أبو شمسية، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من القدس، تفاصيل الاجتماع الأمني المصغر الذي سيقوده نتنياهو مع الكابينت، والحديث حول الرد الإسرائيلي على إيران الذ قد صيغ بالفعل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن هذا الاجتماع لإعطاء الضوء الأخضر وتفويض وزراء الحكومة والكابينت الأمني والسياسي لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت لاتخاذ القرارت المناسبة حول الرد الإسرائيلي على إيران.

وأضافت دانا أبو شمسية، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من القدس: أن إسرائيل ونتنياهو ليس بحاجة للرجوع إلى الكابينت والحكومة لأخذ الموافقة، ويكفي أن يكون هناك موافقة على شكل وماهية الرد من نتنياهو وجالانت.