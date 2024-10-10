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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منحة يابانية لتدريب القائمين على منظومة النظافة في بورسعيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، على أنه ستوقع اتفاقية مع وزارة البيئة بشأن التعاون في مشروع منحة يابانية (الجايكا)، لتدريب القائمين على منظومة النظافة حول كيفية متابعة عمل المنظومة والتعرف على أسلوب المتابعة والسيطرة والتحكم عن بعد للعمل الميداني، لرفع كفاءة الشوارع وكنسها وإزالة القمامة والمخلفات، فضلا عن متابعة أعمال الجمع المنزلي.

 

منحة يابانية لتدريب القائمين على منظومة النظافة في بورسعيد

 

وأشار المحافظ، خلال استقباله الدكتور ياسر محجوب، مساعد وزيرة البيئة لشئون النظافة والوفد المرافق، إلى أنه سيجرى التعاون مع وزارة البيئة في إدارة منظومة عمل النظافة داخل محافظة بورسعيد، مؤكدا أن منظومة النظافة الجديدة ستعتمد على أنظمة إلكترونية محكمة، تسهم في إحداث طفرة في مستوى النظافة ببورسعيد.

ووجه الشكر لوزيرة البيئة لاختيار محافظة بورسعيد كأول محافظات الجمهورية للتعاون في تدريب العاملين بمنظومة النظافة وتبادل الخبرات بين المحافظة ومنظمة الجايكا.

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