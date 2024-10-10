غدا.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في المتحف المصري الكبير

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي مساء غد الجمعة بقيادة المايسترو هاني فرحات في المتحف المصري الكبير.

ومن المنتظر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور فضلا عن أغاني ألبومها الأحدث "تيجي نسيب" الذي طرحته مؤخرا.



يشار إلى أن الجهة المنظمة للحفل قررت تنظيم حفل إضافي لأنغام يوم 12 من أكتوبر الجاري بعد نفاذ التذاكر خلال ساعات قليلة من طرحها، وسيقام أيضا في المتحف المصري الكبير.



ويتضمن الألبوم الجديد لأنغام "تيجي نسيب"، 12 أغنية، وهي: "تيجي نسيب، بقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، اقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات".