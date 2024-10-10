الصيد يهزم الأهلي ويتوج ببطولة دوري الأندية للتنس للناشئين

توج فريق ناشئي التنس بصيد الدقي بلقب بطولة دوري الأندية للتنس، عقب فوزه على فريق الأهلي في عقر داره بنتيجة 1/8 في نهائي البطولة.

واستطاع الفريق الفوز بجميع مبارياته في البطولة، حيث حقق الفوز في دور المجموعات على أندية هليوبوليس مصر الجديدة وسبورتنج وسماش، وعلى فريق وادي دجلة في الدور نصف النهائي، وأخيرًا على فريق الأهلي في المباراة النهائية ليحصد لقب البطولة بجدارة واستحقاق بدون أي هزيمة.

وشهدت المباراة حضور المهندس عبد الله غراب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد غباشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي، وأشرف الفار، نائب المدير التنفيذي للأنشطة الرياضية، والدكتور محمد علي، نائب مدير النشاط الرياضي.

وتضم قائمة الفريق اللاعبين إبراهيم رامي، يوسف موريد، عمر عاصم، ياسين فخري، أحمد وليد، محمد عبد الحليم، زياد خالد، طارق كريم، ستيف يوسف، نور رامز، عمر المحروقي، آدم علي.

الجهاز الفني والإداري:

المدير الفني أحمد هاني، مساعد المدير الفني، وعادل سيد، مدربين كابتن شريف العسيلي وحسن يوسف، كابتن حسين أبو المكارم وحسين عبد المحسن وعمر مجدي، وممدوح محمود، وعبد الرحمن علام مدربين، خالد الجارحي، والدكتور شريف الدجوي، وعبد الناصر عبد الله، لياقة بدنية، جهاز طبي الدكتورة مريم عادل، والدكتورة زينب أحمد، وسماحة إبراهيم ومحمود عبد الرحمن، وعبد الله شهدي، ومحمد فايز، وهناء حسانين إداريين.