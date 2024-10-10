محافظ أسوان يتابع انتظام حركة التجارة والسفر بميناء قسطل البري

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أثناء زيارته الميدانية لميناء قسطل البري على متابعة انتظام حركة التجارة والسفر بالميناء على الحدود المصرية السودانية، واطمأن من المسافرين وسائقي الشاحنات على الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها لهم في حركة السفر والوصول.

أهمية الموانئ البرية في زيادة حجم التبادلات والتصدير للأسواق الأفريقية

كما استمع المحافظ خلال زيارته للميناء برفقة اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، وسيد سعدي، رئيس المدينة، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية لشرح تفصيلي عن ميناء قسطل من العميد سامح لبيب، مدير الميناء، والخدمات التي يتم تقديمها للوافدين من دولة السودان الشقيقة بإعتباره أحد أهم المنافذ البرية التي تم إنشاؤها لزيادة حجم التبادلات والحركة التجارية للأسواق الأفريقية، وتم افتتاح منفذ قسطل في عام 2015 بتكلفة وصلت لنحو 76 مليون جنيه على مساحة 60 ألف م2.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، على أن وجود الموانئ البرية بقسطل وآرقين يساهمان في إحداث نقلة كبرى لدفع حركة التبادل التجاري على الجانب الأفريقي، كما سيفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وتسهيل حركة السفر والتجارة.

ولفت إلى أن هذه المنافذ ساهمت أيضًا في إتاحة الفرصة للوافدين من دولة السودان أثناء الأحداث الأخيرة للدخول إلى مصر في ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار الذي تمتلكه كنانة الله، وهو ما ساهم في رعايتهم وتقديم مختلف أوجه الدعم لتخفيف المعاناة عنهم.

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