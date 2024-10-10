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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إخفاقات باريس.. تشكيل وهيكلة اللجان الطبية باللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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فى ضوء قرارات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وبالاشارة  الى التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص والتفتيش وتقييم الأداء المالى والإداري لجميع الاتحادات الرياضية عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا يتضمن التوجيه للجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورا فى إجراءات  إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

يأتى ذلك فى ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة  الأداء المالى والإداري والفنى لجميع الاتحادات الرياضية فصلا عن وضع إطار محكم لكافة مفرداتها

اللجان الطبية باللجنة الأولمبية الاتحادات الرياضية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أشرف صبحى احمد محمدي