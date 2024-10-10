ارحل الآن بسلام.. الإسباني رافائيل نادال يعلن اعتزاله التنس في رسالة مؤثرة

أعلن الإسبانى رافائيل نادال، لاعب التنس، اليوم الخميس، نيته الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وكشف نادال صاحب 22 لقبا فى بطولات الجراند سلام، عن أن مشاركته في كأس ديفيز خلال شهر نوفمبر المقبل في مالاجا، ستكون البطولة الأخيرة له في الملاعب.

ونشر نادال صاحب الـ 38 عامًا، مقطع فيديو، اليوم الخميس، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه "أنا هنا كي أخبركم بأنني قررت اعتزال التنس، الحقيقة أنني مررت ببعض السنوات الصعبة وخاصة آخر عامين، ولا أعتقد بأنني قادر على اللعب دون قيود".

واستكمل، "هذا بالطبع قرار صعب واحتجت لبعض الوقت لاتخاذه، لكن في هذه الحياة لكل شيء بداية ونهاية، وأعتقد بأن ذلك هو الوقت المناسب لوضع حد لمسيرتي".

وأضاف، "أشعر بالحماس كون بطولتي الأخيرة ستكون نهائيات كأس ديفيز وأن أمثل بلدي، في واحدة من أسعد اللحظات في مسيرتي كان نهائي كأس ديفيز في إشبيلية عام 2004".

وأشار إلى "أشعر أنني محظوظ للغاية لكل ما مررت به، أريد التوجه بالشكر لكل صناعة التنس وكل من له علاقة بالرياضة من زملائي وخاصة المنافسين الكبار لي، قضيت العديد من الساعات معهم، وعشت معهم لحظات سأظل أتذكرها طوال حياتي".

وأوضح "أنه بالنسبة لفريقي سيكون الأمر أصعب، فهم مثلوا جزءًا مهمًا للغاية من حياتي وهم بمثابة أصدقاء لي، كانوا بجانبي كل الأوقات التي احتجت إليهم فيها سواء الجيدة أو السيئة، عشنا الكثير معًا".



وأردف، "أن العائلة تمثل كل شيء لي، أمي قامت بكل التضحيات الممكنة حت نملك كل شيء، زوجتي تتواجد معي منذ 19 عامًا، شكرًا على كل ما قدمته لي فهي كانت أفضل صاحب لي في الرحلة طوال السنوات الماضية".



وأضاف، "أن أعود للمنزل وأشاهد ابني يكبر كل يوم، كان ذلك بمثابة القوة التي أبقتني على قيد الحياة، كما أن لدي علاقة قوية بشقيقتي، وعمي كان السبب وراء لعبي التنس، بفضله نجحت في تجاوز العديد من اللحظات الصعبة في مسيرتي، ووالدي كان مصدر إلهام بالنسبة لي أشكره كثيرًا".

واختتم، "في النهاية الجماهير لا يمكنني أن أشكركم بما يكفي، منحتوني طاقة احتجت إليها في كل لحظة، كل ما مررت به كان بمثابة حلم يتحقق، أرحل الآن بسلام ذهني تام بأنني قدمت أفضل ما لدي، شكرًا لكم جميعًا".