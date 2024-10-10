بسعر 185 جنيه.. اقبال كبير علي سيارات اللحوم المدعمة لـ"حياه كريمة" في البحيرة

أعلنت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عن الدفع بسيارات اللحوم المدعمة بمدينة دمنهور في البحيرة، بأسعار مخفضة، في إطار الجهود المستمرة لدعم الأهالي في المحافظة وتوفير سلع باسعار مخفضة.

وتواجدات سيارات اللحوم المدعمة بجوار مسجد التوبة وكوبري افلاقة، حيث تباع اللحوم للجمهور بسعر 185 جنيه للكيلو.

وجدير بالذكر، أن محافظة البحيرة شهدت خلال الأيام الماضية طرح مبادرة "حياة كريمة"، لحوم ودواجن بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات السكان، من خلال المنافذ المتنقلة في مراكز شبراخيت وإيتاي البارود وحوش عيسي ووادي النطرون.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية في كافة أنحاء محافظة البحيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة القري الأكثر احتياجًا.