خبير عسكري: صواريخ حزب الله أخطر على إسرائيل من مثيلتها الإيرانية

قال العميد سعيد القزح، الخبير العسكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن العدوان على قطاع غزة ولبنان منذ أكثر من سنة، مشيرًا إلى أن الحرب عملت على تقليل قدرة الجيش الإسرائيلي من القيام بأي شيء كان يمكنه القيام به قبل الحرب.

وأضاف القزح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الضربات المتتالية التي كانت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين حزب الله اللبناني أضعفت القدرات لدى الفريقين، لافتًا إلى أن حزب الله اللبناني تلقى الكثير من الضربات في لبنان ولكنه يعمل على إعادة التنظيم وإعادة ترتيب القيادات وتعيينها.

وأشار إلى أن استهداف حزب الله لمنطقة حيفا أمس أعاد نوعًا ما من التوازن إلى منظومة السيطرة التي يملكها، فضلًا عن أنها استطاعت تهديد إسرائيل بالصواريخ التي ضربتها.

وتابع، أن الصواريخ الإيرانية أو الخطر الإيراني لا يعتبر خطرًا كبيرًا على دولة الاحتلال، ولكن الخطر يكمن في صواريخ حزب الله اللبناني، إذ أنها تعد أكثر خطورة من الصواريخ الإيرانية.

وأوضح أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية في لبنان يأتي ضمن مرحلة التمهيد الناري والاستطلاع بالنار، إذ إنه يتقدم بمسافات قليلة داخل الأراضي اللبنانية لكشف مراكز المدافعين والمقاومين.