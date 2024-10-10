من هي الكورية هان كانج الفائزة بجائزة نوبل للآداب 2024؟

بعد إعلان الأكاديمية السويدية باستوكهولم منذ قليل فوز الكاتبة الكورية هان كانج بجائزة نوبل للآداب لعام 2024، ننشر السيرة الذاتية لها فى السطور التالية:

من هي هان كانج؟

ولدت هان كانج سنة 1970 في مدينة كوانجو، إحدى أكبر مدن كوريا الجنوبية، والدتها هي الروائية هان سوينج وان، مؤلفة سلسلة القصص المصورة «الأميرة»، وشقيقها الكاتب هان دونج ريم، انتقلت هان جانج للعيش في العاصمة سول في سن الـ10 سنوات، ودرست الأدب الكوري.

بدأت طريقها في مجال الكتابة مع الشعر، ونشرت 5 قصائد من بينها Winter in Seoul سنة 21993، ثم بدأت بكتابة القصص القصيرة، حيث فازت قصتها The Scarlet Anchor في مسابقة Seoul Shinmun الأدبية. وفي 2005 فازت أيضا بجائزة Yi Sang Literary، كذلك نالت جائزة Today’s Young Artist سنة 2000، وجائزة الأدب والرواية الكورية في دورتها الـ25، عن رواية Baby Buddha، بالإضافة للعديد من الجوائز الأخرى.

وفى سن الـ45 سنة قامت "كانج" بتدريس الكتابة الإبداعية في معهد سول للفنون، انعكس اهتمامها بالفن، إلى جانب كونها موسيقية، على أعمالها الأدبية. صدر لها 7 كتب، ترجم 3 منها إلى الإنجليزية، أحدها رواية The vegetarian، الفائزة بجائزة مان بوكر، والرواية تدور حول زوجة مطيعة تعاني من كوابيس متكررة، تقرر التمرد على أعراف مجتمعها وتتخلى عن أكل اللحوم، الأمر الذي يثير مخاوف أسرتها من أنها تعاني من مرض عقلي.

وترجمت لها الكاتبة ديبورا سميث، وهي بريطانية تبلغ من العمر «28 عاما»، الرواية إلى الإنجليزية، وتقاسمت هان وسميث جائزة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني «72 ألف دولار» بالتساوي.