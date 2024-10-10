الكشف على 14 مريض خلال قافلة طبية مجانية بمستشفى الفيوم الجامعى

شاركت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تنظيم قافلة علأجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (214) مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتي الشيخ فضل والصوفي بمركز الفيوم، وقريتى ابهيت الحجر وبندر سنورس بمركز سنورس.

وأعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلأ عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللأزمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالأضافة الى صرف العلأج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولأ الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

مشيدًا، بالإهتمام الذي توليه مديرية التضامن الإجتماعي بالفيوم تحت قيادة جبريل عبدالوهاب لمختلف الطبقات الإجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الإجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

مضيفًا ، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللأزم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.