رئيس الوزراء يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة الأقصر الثانوية بنات| صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم الخميس، المدرسة الثانوية بنات بمدينة الأقصر، خلال زيارته للمحافظة، وذلك في إطار حرصه على زيارة عدد من المنشآت التعليمية بالمحافظة، للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية، ومتابعة تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعامل مع المشكلات الخاصة بالكثافات الطلابية داخل الفصول، وكذا التعامل مع ملف سد العجز في أعداد المعلمين.

وشملت جولة رئيس الوزراء بالمدرسة، تفقد عدد من الفصول للتأكد من تطبيق الإجراءات المتخذة بهدف تخفيض الكثافات الطلابية، كما أجرى حوارًا وديًا مع عدد من الطالبات من طلاب الصف الأول الثانوي حول الكثافة الطلابية داخل الفصول، موضحين أن الكثافات تتراوح حاليًا من 37 إلى 48 طالبة فى الفصل الواحد، بعد أن كانت تصل إلى 70 طالبة فى الفصل، كما أشادت الطالبات بالاستراتيجية الجديدة للتعليم، ودخولهن العام الدراسي على كثافات أقل ما يسهم في زيادة حجم الاستفادة والتحصيل للمواد التعليمية.

رئيس الوزراء يتفقد تطبيق استراتيجية التعليم الجديدة

كما استمع رئيس الوزراء، لشرح من أحد المعلمين حول سير العملية التعليمية بالمدرسة وأساليب تطبيق استراتيجية التعليم الجديدة، وما تتضمنه من متابعة وتقييم أسبوعي للطلاب، حيث اطلع على عدد من التقييمات الاسبوعية للطالبات، كما شاهد ما يتم عرضه على الشاشات الالكترونية من مواد تعليمية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بملف التعليم

وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء على ما توليه الدولة من اهتمام لملف التعليم، والعمل على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بمختلف الجوانب الخاصة بمكوناتها، وصولًا لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة في هذا الصدد.

كما أشاد رئيس الوزراء، خلال جولته، باستخدام الادوات التكنولوجية في العملية التعليمية، كما شملت الجولة تفقد فصل من فصول الصف الثاني الثانوي ومعمل الحاسب الآلي، حيث تمت الإشارة إلى أنه يتم توزيع الطالبات على عدد الاجهزة المتواجدة بالمعمل على فترات بما يمكن من تحقيق الاستفادة لجميع الطالبات.

وخلال الجولة أشار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى قيامه بالعديد من الجولات الميدانية للمدارس على مستوى المحافطات لمتابعة ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات على أرض الواقع للتعامل مع مشكلات زيادة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وكذا العجز فى أعداد المعلمين، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمختلف جوانب العملية التعليمية.

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