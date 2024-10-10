جامعة الفيوم: حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية وتكريم المتميزين بالأنشطة الطلابية

نظمت كلية التربية بجامعة الفيوم حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الاكاديمي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

وذلك بحضور الدكتورة آمال جمعة عميد الكلية، والدكتور أحمد علي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة علا عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار المنسق العام للانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عبد الناصر عبد الحليم منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الخميس، بالكلية.

وأكدت الدكتورة آمال جمعة علي انتظام الدراسة منذ اليوم الأول وجاري استكمال إجراءات الكشف الطبي وأعمال التشعيب موضحة التعريف باللائحة الموحدة، وما يتعلق بنظام الساعات المعتمدة وما يشمل من مميزات ليستفيد منها الطلاب متمنية عامًا دراسيًّا متميزًا ومليئًا بالإنجازات على كافة المستويات.

كما أشار الدكتور أحمد علي إلى أن قطاع الدراسات العليا استقبل خلال الفترة الماضية عددًا من الخريجين من مختلف الكليات الراغبين في استكمال دراستهم العليا بكلية التربية، بهدف رغبتهم للعمل مجال التدريس، موجهًا الطلاب إلى ضرورة العمل بروح الفريق وتقديم العون للاخرين والعمل على تنمية القدرات الشخصية.

وتابعت الدكتورة علا عبد الرحيم أن مهنة التدريس من أسمى وأرقى المهن الإنسانية على مر العصور لما تحمله من مسؤوليات، وتقوم به من أدوار من أجل تنمية الأمم والأوطان، موجهة الطلاب بحضور المحاضرات والقيام بالتكليفات الموكلة إليهم والالتزام بالقواعد والضوابط الجامعية، وضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية.

كما تناولت ما تتيحه جامعة الفيوم لعدد من المراكز المختلفة التي تقدم ورش العمل والدورات التدريبية المتنوعة في كافة التخصصات بهدف تنمية قدرات ومهارات الطلاب لتأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل، تشمل مركز التطوير المهني، ومركز متابعة الخريجين، ومركز إبداع مصر الرقمي.

ورحب الدكتور وائل طوبار بالطلاب الجدد والقدامى في رحاب جامعة الفيوم وقام بالتعريف بالجامعة وقطاعاتها المختلفة والخدمات التي تقدمها، موجهًا الطلاب بعدم اقتصار الحياة الجامعية على الجانب الأكاديمي فقط، ولكن يجب الاهتمام كذلك بضرورة الانضمام إلى الأنشطة الطلابية التي تعمل على صقل القدرات الشخصية وتنمية المهارات وتطوير الذات لدي الطلبة والطالبات.

وأضاف الدكتور عبد الناصر عبد الحليم أن كلية التربية هي كلية بناء العقول وتقديم المعارف، متابعًا أن سوق العمل يحتاج إلى الأشخاص المجتهدين ذوي المهارة والكفاءة، ويستطيع الطلاب تحقيق ذلك عن طريق التفوق الدراسي والالتحاق بالأنشطة الطلابية وكذلك الانضمام إلى اتحاد الطلاب.

وفي ختام حفل الاستقبال تم تكريم طلاب الكلية المتميزين الذين شاركوا خلال معيار إعداد القادة وتمكنوا من تحقيق عدد من المراكز والفوز في عدد من المسابقات المختلفة، كما قام الطلاب بتقديم فقرات في الغناء والإنشاد والمسابقات الترفيهية المتنوعة.

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