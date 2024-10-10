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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: استشهاد 5 من عمال الإنقاذ في غارة إسرائيلية بجنوب البلاد

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد 5 من عمال الطوارئ في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت "رويترز". 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجماتها على حزب الله، كما حذرت المدنيين اللبنانيين في الجنوب من العودة إلى ديارهم.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن الاتصالات جارية بين الولايات المتحدة وفرنسا بهدف إحياء وقف إطلاق النار، في إشارة واضحة إلى الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة رفضتها إسرائيل الشهر الماضي.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 2100 شخص في لبنان خلال العام الماضي، الغالبية العظمى منهم منذ 23 سبتمبر الماضي، عندما كثفت إسرائيل هجومها بشكل كبير بغارات جوية واسعة النطاق قبل شن عملية برية في وقت لاحق.

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