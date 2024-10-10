الكورية الجنوبية هان كانغ تحصد جائزة نوبل في الآداب 2024

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية، فوز الكاتبة الكورية هان كانج بجائزة نوبل للآداب 2024.

وولدت هان كانغ في 27 نوفمبرعام 1970، وهي روائية كورية جنوبية فازت بجائزة مان بوكر الدولية في عام 2016 عن روايتها النباتية.

وفي عام 2023، منحت الجائزة للنرويجي يون فوسه، وفي العام الذي سبقه، للفرنسية آني إرنو.

تمنح جائزة نوبل في الأدب تقليديا كرابع جوائز نوبل، وقد تم بالفعل الإعلان عن الفائزين في الفئات العلمية للطب والفيزياء والكيمياء هذا الأسبوع.

وتأسست الجائزة عام 1901 بناءً على وصية عالم الكيمياء السويدي ألفريد نوبل، الذي ترك جزءًا من ثروته لتكريم الأفراد أو المؤسسات التي تساهم في الإنسانية.

تُعطى الجائزة للأدب بشكل عام، بما في ذلك الرواية، الشعر، المسرح، والنقد الأدبي، ويتم اختيار الفائزين من قبل الأكاديمية السويدية، وتعتبر الجائزة اعترافًا بالأثر الثقافي والأدبي للأعمال الفائزة.