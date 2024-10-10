جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة بيطرية وزراعية بقرية دندرة بقنا

نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة بيطرية وزراعية بقرية دندرة بقنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الطبية البيطرية قامت بالكشف والعلاج لعدد 432 حالة من المواشى والحيوانات والأبقار والجاموس والأغنام والدواجن.

كما قامت القافلة بعقد ندوة توعوية بيطرية عن أمراض الدواجن وكيفية تحصين الدواجن وطرق التعامل مع المضادات الحيوية والتغذية السليمة للحيوانات وأضرار المضادات الحيوية وبدائلها

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة الزراعية تضمنت ندوة عن محصول الموز وكيفية زراعته وتسميده وطرق مكافحة أمراضه ومكافحة الحشائش الضارة للمحصول كيفية عمل السماد العضوي وأهم الأصناف الجيدة لمحصول القمح والتي تصلح زراعتها بالمنطقة.