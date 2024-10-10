الاحتلال الإسرائيلي يسمح بدخول 55 شاحنة مساعدات لغزة

قال همام مجاهد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح المصري، إنّ صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر تحركت 55 شاحنة من المساعدات الإنسانية صوب معبر كرم أبو سالم ، فضلا عن 8 شاحنات من الوقود ومنها 4 شاحنات غاز، و4 آخرين من السولار، موضحا أنّه من المفترض دخول هذه الشاحنات إلى قطاع غزة بعد موافقة المبدئية الإسرائيلية.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة، أنّ هذا هو اليوم الثالث الذي تسمح فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإنسانية ولو بصورة جزئية، خاصة بعد توقفها منذ الأول وحتى السابع من أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنّ قوات الاحتلال سمحت بالأمس بإدخال ما يقرب من 60 شاحنة مساعدات إنسانية فضلا عن 4 وقود، كما أنّها سمحت اليوم بدخول 55 شاحنة من المساعدات الإنسانية التي تحتوي على الغذاء والدواء.

وتابع: «إجمالي ما دخل من مساعدات على مدار 3 أيام ماضية حوالي 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ما يقرب من شاحنة وقود».

