إنجاز طلبات التحويلات إلكترونيا بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه تم الانتهاء من طلبات التحويلات ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024 /2025

والتي بدأت يوم 11 أغسطس 2024 عبر التطبيق الالكتروني الذي اتاحته الجامعة للطلاب الراغبين في إجراء التحويل

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم إطلاق التطبيق بالتعاون بين الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ومركز المعلومات بالجامعة في إطار خدمات التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في إنجاز المهام المختلفة وتوفير الوقت والجهد.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لفريق عمل التطبيق الدكتورة شادية مصطفى بكري مدير عام شئون التعليم والطلاب ومحمود محمد رشاد أخصائي تعليم والمهندس جمال ملاك بمركز المعلومات حيث تم تقدم للتحويلات عن طريق التطبيق 1129 طالب وطالبة.