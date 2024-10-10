وكيل تشريعية الشيوخ يستقبل وفدًا برلمانيًّا فيتناميًّا بمقر المجلس

استقبل الدكتور محمد شوقي العناني، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اليوم الخميس، بمقر المجلس وفدًا برلمانيًا من أعضاء الجمعية الوطنية لدولة فيتنام برئاسة نجوين تون انه، نائب المفوض لشؤون النواب في الجمعية الوطنية بحمهورية فيتنام

وحضور السفير الفيتنامي بالقاهرة.

وأعرب الدكتور العناني، عن ترحيبه الشديد بالوفد الفيتنامي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيدًا بما تشهده هذه العلاقة من تقدير واحترام متبادل وحرص على تحقيق المصالح المشتركة بما يخدم الشعبين المصري والفيتنامي خاصة في ظل العلاقة المميزة بين القيادتين السياسيتين بالبلدين.

ونقل وكيل تشريعية الشيوخ تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وكذا أعضاء المجلس للوفد الصديق، معربًا عن تطلع المستشار عبد الرازق إلى تعزيز العلاقات البرلمانية مع دولة فيتنام، موكدًا أن ذلك سينعكس بالإيجاب على كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها من المجالات المشتركة.

وأعرب رئيس الوفد البرلماني الفيتنامي عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد منذ لحظة وصوله القاهرة، مؤكدًا أن ذلك الاستقبال يعكس عمق العلاقات المصرية الفيتنامية، مشيدًا بما تشهده مصر من إنجازات ونهضة تنموية في عهد الرئيس السيسي، مثمنًا دور مصر الإقليمي والدولي لحفظ السلام والاستقرار لكافة الدول.

وأكد تون على أهمية زيادة الزيارات المتبادلة بين البلدين الصديقين على المستوى البرلماني والتنفيذية في المرحلة القادمة لتبادل الخبرات وبما يخدم دعم أواصر التعاون على مختلف الاصعدة.

حضر اللقاء النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة هبة شاروبيم عضو لجنة التعليم.

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