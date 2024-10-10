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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مركز متقدم لطب أسنان قنا في اختبارات المجلس الصحي المصري

رئيس جامعه جنوب الوادي
رئيس جامعه جنوب الوادي
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أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حصول كلية طب الفم والأسنان بالجامعة على المركز الرابع في اختبارات المجلس الصحي المصري ضمن كليات طب الفم والأسنان الأربع والثلاثين المشاركة في امتحان مزاولة المهنة دور اول لسنة 2024
وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على متابعة مخرجات العملية التعليمية وتأهيل الطلاب على نحو متميز لسوق العمل في إطار من الكفاءة والفاعلية

وأكد  الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري يعد شرطا لمنح الترخيص لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات

وأضاف الدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم و الأسنان، أن المجلس الصحي المصري  يقوم بعقد اختبارات مع الجهات المختصة المؤهلة لمزاولة المهن الصحية.

ووجه تميرك الشكر لرئيس الجامعة ولنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توجيه الدعم لمختلف القطاعات بالجامعة والحرص على تطوير العملية التعليمية وتنمية مهارات الدارسين وفقا لأحدث الممارسات.

تطوير العملية التعليمية جامعة جنوب الوادي شئون التعليم والطلاب