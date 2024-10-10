محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العبور

‏تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العبور بمدينة كفر الشيخ، للإطلاع على التشطيبات النهائية لتلبية احتياجات أبناء كفر الشيخ، وذلك ضمن عملية التطوير الشاملة للمستشفى لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد صلاح، مدير مستشفى العبور، وعدد من القيادات التنفيذية.

و‏كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية اللازمة لقسم الاستقبال والطوارئ، بمستشفى العبور، وتكثيف ساعات العمل لإنهاء أعمال التشطيب طبقًا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد لصالح الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

‏وأضاف، أن محافظة كفر الشيخ، تشهد طفرة كبيرة في القطاع الصحي، نظرًا لإهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمنظومة الطبية وتطويرها، حيث شهدت المحافظة في السنوات القليلة الماضية، افتتاح وتطوير عدة مستشفيات جديدة، هذا بالإضافة إلى العمل الجارٍ بتطوير وإعادة إنشاء عدد من المستشفيات المركزية بمدن المحافظة من بينها مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة لأهالينا بمحافظة كفر الشيخ.

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