محافظ الغربية يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى حميات طنطا الجديد استعدادا لتشغيلها

أجري اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية،صباح اليوم ، جولة ميدانية موسعة لمتابعة التجهيزات النهائية بمستشفى حميات طنطا الجديد استعدادا لتشغيلها، من أجل النهوض بالمنظومة والارتقاء بمستوى الجودة الطبية المقدمة للمرضى، لتخفيف العبء عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، جاء ذلك بحضور ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا .

وتفقد المحافظ ومرافقوه التجهيزات النهائية بالمستشفى المقام على مساحة 2050 م ويتكون من 7 طوابق كل طابق يقدم خدمات طبية متخصصة، وأشاد الجندي منذ دخوله المستشفى بحجم الانشاءات والأجهزة، مشيرا إلى أن المستشفى مزود بأحدث أجهزة الأشعة والتحاليل، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينًا أن المبنى الجديد سيسهم في تخفيف العبء على المستشفيات الأخرى وتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أن المستشفي الجديد تم تصميمه وتجهيزه على أحدث المواصفات العالمية لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة، كما أنه تم تدريب الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين من خلال تطوير مستوي الأداء لتقديم خدمة طبية وعلاجية فائقة للمواطنين من أبناء عروس الدلتا .

وأشاد محافظ الغربية، بالجهود المبذولة من مديرية الصحة بالغربية في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أنّ المحافظة لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

والتقى المحافظ بالأطقم الطبية، موجها لهم الشكر على جهودهم المبذولة كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

وأعرب الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية والعاملون بالمستشفى عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن المبنى الجديد سيمكنهم من تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى، وأن الأجهزة المتطورة ستساعد في تشخيص وعلاج الحالات المرضية بدقة أكبر.

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