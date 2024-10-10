جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي للسياحة

شهدت كلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد الكلية، وبإشراف الدكتور سامح جمال، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيمت الفعالية بالتعاون بين وكالة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة تحت إدارة الدكتورة سماح سالم.

وتزامنت الاحتفالية مع الاحتفال العالمي الذي يقام في27 سبتمبر من كل عام، حيث تناولت العديد من المحاور المهمة. وتم تسليط الضوء على أهمية اليوم العالمي للسياحة ودوره في تعزيز الوعي السياحي على المستوى الدولي، وكذا تأثيره الجوهري على المنظومة القيمية والثقافية والسياسية عالميًا

كما تطرقت الفعالية إلى نشأة اليوم العالمي للسياحة والتعريف بمنظمة السياحة العالمية وأهدافها الاستراتيجية، وتناولت بالتحليل الأنماط السياحية المتنوعة في مصر وآليات تسويقها، مع التركيز على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية في تقديم خدمات سياحية متميزة.