محافـظ المنوفية يلتقى مواطنة من ذوى الهمم ويقرر صرف مساعدة مالية عاجلة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، بمكتبه إحدى الحالات الإنسانية من ذوى الهمم بناحية دبركي بمركز ومدينة منوف تعاني من ظروف صحية واجتماعية صعبة ، وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة وكرسي متحرك ومواد غذائية ولحوم ومستلزمات مدارس دعماً لها ومراعاة لظروفها الصحية والاجتماعية الصعبة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر استحقاقا والعمل على صناعة مستقبل أفضل لهم.

وخلال اللقاء أعربت المواطنة عن سعادتها بحرص المحافظ على التواصل معها والاستماع إلى شكواها وتلبية مطالبها ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلها.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية علي أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكدًا حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

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