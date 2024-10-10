الصليب الأحمر اللبناني: ننسق مع السلطات المحلية والعالمية لإنقاذ الطواقم الطبية

قال الدكتور أنطوان الزغبي، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن لبنان تعيش أوضاع صحية صعبة خاصة في ظل استمرار ضرب الطواقم الطبية والإسعافية، موضحًا أنّ هناك صعوبة أكثر من أي وقت مضى خاصة أنّ المتطوعين موجودين على الحدود ومناطق بيروت التي تقصفها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الزغبي، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الصليب الأحمر اللبناني يستمر في التنسيق مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني وكل السلطات المحلية والعالمية من أجل الحفاظ على سلامة الطواقم الطبية التي تتحرك على مستوى جميع مناطق لبنان، بهدف مواصلة أعمالهم في الإسعاف والإنقاذ.

وتابع، هناك العديد من التحديات التي تواجهنا مثل عدم امكانية وصول الطواقم الطبية إلى أماكن الإصابات من أجل نقل المصابين إلى المستشفيات للمعالجة، لكن رغم كل شئ مازلنا نبحث عن مراكز معينة للوصول إلى الأشخاص المصابين جراء عمليات الاحتلال الإسرائيلي بالجنوب اللبناني.