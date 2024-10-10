وزير العمل يؤكد التزام "بترول سيميتار" بتعيين ذوي الإعاقة وتطبيق الحد الأدنى للأجور

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، ايريك فان روخ رئيس مجلس ادارة شركة بترول سيميتار مصر للانتاج المحدودة، والوفد المُرافق له، والذي يضم الدكتور نيازي مصطفى المستشار القانوني للشركة، ومحمد حشمت مديرعام شؤون الموارد البشرية.

وأكد الوزير جبران خلال اللقاء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الإستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة العمل لصالح "طرفي الإنتاج".

واتفق الجانبان على مجموعة من الإجراءات والتعاون خلال الفترة المُقبلة من بينها الإلتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة داخل الشركة، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتنسيق في تنظيم دورات تدريبية لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وجاهزيتها الكاملة لتوفير العمالة اللازمة للشركات والمصانع في الداخل والخارج.

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