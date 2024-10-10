محافظ القليوبية ورئيس مجلس الأمناء يتفقدان منشآت جامعة بنها الأهلية

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الأمناء، جامعة بنها الأهلية بالعبور وذلك على هامش اجتماع مجلس أمناء الجامعة.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة لشئون التوظيف والخريجين والإبتكار، والدكتور محمد سعيد مدير برامج كلية الهندسة بالجامعة.

وشملت الجولة تفقد محافظ القليوبية، ورئيس مجلس الأمناء عددا من منشآت الجامعة، وقاعات التدريس، والمدرجات بمختلف التخصصات والبرامج الدراسية بالجامعة.

وأشاد محافظ القليوبية بمستوى حجم التجهيزات بجامعة بنها الأهلية باعتبارها أحد الصروح العلمية المتميزة والتي صممت بأحدث التصميمات الهندسية العالمية الخاصة بالمنشآت الجامعية والعملية التعليمية.

ويذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

جامعة بنها الأهلية

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