قوات الاحتلال تشن سلسلة من الغارات العنيفة على مناطق في لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن سلسلة من الغارات العنيفة على الكثير من المناطق في بلدة الخيام بلبنان، إذ تعرضت البلدة إلى أكثر من 6 غارات جوية حتى الآن، فضلًا عن الغارات الجوية المستهدفة بلدات قضاء صور والنبطية، ما يؤكد استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف الأراضي اللبنانية.

استهداف بلدات الجنوب اللبناني

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، كان هناك قصف مكثف منذ قليل للكثير من البلدات في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني مثل الخيام وكفر كلا والعديسة وسهل مرجعيون التي حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية التسلل إليها برا من خلال قواته البرية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم في إطار تنفيذ العملية البرية التي يسعى إليها.

إسرائيل تفشل في تنفيذ العملية البرية

وتابع، أن القصف الإسرائيلي مستمر في بلدات القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني مثل عيتا الشعب ومارون الرأس ويارون والناقورة وعلم الشعب في القطاع الشرقي، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في تنفيذ عمليتها البرية والتوغل في الأراضي اللبنانية حتى الآن.