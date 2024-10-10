الزمالك يخسر بهدفين لهدف أمام بتروجيت وديًا

فاز فريق بتروجيت على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لبطولة السوبر المحلي.

و‏سجل بتروجت هدفين في الشوط الأول قبل أن يحرز مصطفى شلبي الهدف الوحيد للزمالك بالشوط الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

‏بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود الشناوي، ومحمد حمدي، ومصطفى الزناري، وجيفرسون كوستا، وأحمد محمود، وزياد کمال وأحمد فتوح، ومحمد عاطف، واوفي إيجاريا، وحسام أشرف وسامسون أكينيولا.

‏وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بتشكيل مكون من محمد صبحي، وعمر جابر وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، ومحمد حمدي، وعبد الله السعيد، وزياد كمال، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وكونراد ميشالاك، ومصطفى شلبي، وناصر منسي.

‏وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على استغلال المباراة في تجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

‏ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

‏وسيلتقي الأبيض مع إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحًا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناءً على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر.