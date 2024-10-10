السبت.. قصور الثقافة تقدم فعاليات متنوعة ببرنامج "أنت الحياة" بالبحيرة والفيوم

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ببرنامج "أنت الحياة"، بمحافظتي البحيرة والفيوم في الفترة من 12 وحتى 14 أكتوبر الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

تقدم الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، حيث تشهد قرية أبو المطامير بمحافظة البحيرة السبت المقبل عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المنفذة من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، تتضمن معرض كتاب يضم أحدث كتب وإصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، ولقاءات توعوية للمرأة، وورش فنية يقدمها نخبة من الأكاديميين والمدربين المتخصصين.

في التوقيت ذاته تشهد قرية بحر أبو المير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم محاضرات توعوية للمرأة، ومعرض كتاب وعروض فنية يومية، تنفذ من خلال إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

تأتي الفعاليات في سياق البرنامج الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بشكل دوري للنهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمختلف المحافظات، تزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية" لتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.