باحث سياسي: الاحتلال يسعى للفت الانتباه عن غزة بفتح جبهة بلبنان

قال مراد حرفوش الباحث السياسي، إن الاحتلال الاسرائيلي زاد من التصعيد العسكري في شمال قطاع غزة وخاصة بعد التصعيد في الجبهة الشمالية مع لبنان مشيرًا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي وهذه الحكومة بدأت في تطبيق خطة الجنرالات بقطع المساعدات على شمال قطاع غزة والحصار المطبق عليها وفصل الشمال عن الجنوب.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التصعيد مع لبنان باعتقاد الاحتلال الاسرائيلي بأن يلفت الانتباه على الجبهة الشمالية ستمنع الاعلام والمسؤولين الأمميين والمتابعين لعدم لفت الانتباه بما يجري في قطاع غزة رغم مرور عام كامل على هذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني وعلى أهلنا في القطاع، حيث ما زالت آلة الحرب الإسرائيلية تمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والقتل اليومي والمجازة وهذا ما نشهده يوميا.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على تطبيق خطة الجنرلات، كما ناقشتها وهناك توجه لتنفيذها في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها المنطقة في ظل مؤشرات التصعيد التي قد تشمل ليست فقط الأراضي الفلسطينية ولبنان وإنما قد تشمل العديد من الجبهات الأخرى في ظل التصريحات المتصاعدة من قبل كل أطراف الحكومة اليمينية الإسرائيلية بضرورة توجيه ضربة إلى إيران.