محافظ أسوان يشهد احتفالية مكتب شؤون القبائل بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، احتفال مكتب شؤون القبائل بالمخابرات الحربية بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور القيادات العسكرية والأمنية والبرلمانية والجامعية والدينية والشعبية والتنفيذية.

وفي كلمته أكد الدكتور إسماعيل كمال، على أن هذا الجمع الكريم الذي نراه اليوم يجسد بحق التماسك والإلتحام بين الشعب والجيش والشرطة، وهو أعظم ما عاشته وتعيشه مصر طوال تاريخها، لافتًا إلى أن إحياء ذكرى أكتوبر يعتبر من أعز أيامنا الوطنية المجيدة، ولذا أعبر عن سعادتي لحرص قواتنا المسلحة من خلال المخابرات الحربية ومكتب شؤون القبائل على تنظيم هذه الاحتفالية، والتي تباركها أرواح أبنائنا من شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة وتحرير الوطن ليكون ذلك تجسيدًا حيُا لأسمى معاني الولاء والإنتماء والتضحية لتظل رؤيتها تخفق في سماء الدنيا بالعزة والكرامة.

نستلهم روح أكتوبر بضرورة مواصلة الجهد والعرق والعمل

وأشار إسماعيل كمال إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة، لم تكن مجرد حرب تحقق فيها النصر لوطننا الغالي مصر، ولكننا نستلهم كل يوم منها الدروس والعبر، ولذا فإننا في محافظة أسوان نستلهم روح أكتوبر بضرورة مواصلة الجهد والعرق والعمل لاستكمال مسيرة التنمية والنماء من أجل المواطن البسيط، وهذا لن يتحقق إلا بالتكاتف والتعاون بيننا وكافة مؤسسات وقوى المجتمع الأسواني، لتحقيق الطموحات المنشودة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد على تقديره واحترامه لأبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، ولكل يد تبني وتعمر لبناء جمهوريتنا الجديدة، وحفظ الله مصرنا الغالية بسواعد أبنائها المخلصين لتبقى أرض الكنانة رايتها مرفوعة أبد الدهر وواحة للأمن والأمان والإزدهار.

وفي نهاية الاحتفالية تم تقديم فقرات غنائية لفرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة أسوان.

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