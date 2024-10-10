أسعار الذهب ترتفع في مصر وتسجل 3555 جنيهًا للجرام

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا خلال تداولات، اليوم الخميس، وذلك بعد تراجع يوم أمس مع استمرار الضغط السلبي الواقع على السعر المحلي من جراء تراجعات سعر الذهب العالمي، فيما تترقب الأسواق اليوم تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي مع صدور بيانات التضخم الأمريكية وما سيكون لها من تأثير على سعر الذهب المحلي.

وافتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات، اليوم، عند المستوى 3555 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3555 جنيها للجرام، بينما انخفض السعر خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3545 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3555 جنيها للجرام.

وبالرغم من إغلاق سعر الذهب المحلي خلال تداولات الأمس تحت مستوى الدعم 3550 جنيها للجرام إلا أن السعر شهد تعافيا محدودا خلال تداولات اليوم ليحاول التداول فوق المستوى 3550 جنيها للجرام.

وتتبع أسعار الذهب المحلي التغيرات في سعر الذهب العالمي، وشهد السعر تراجعا خلال الفترة الماضية بسبب حركة التصحيح السلبي في سعر أونصة الذهب العالمي والتي انعكس أثرها على سعر الذهب المحلي ليشهد تراجعا من المستوى 3620 جنيها للجرام الذي سجله خلال شهر سبتمبر.

ولا يزال الذهب يلعب دور التحوط ضد التضخم خاصة على المستوى المحلي، وذلك في ظل استمرار التضخم في الهيمنة على السوق المصري بالرغم من استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المركزية خلال الأشهر الأخيرة.

حيث ارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية بشكل طفيف خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى 26.4% على المستوى السنوي بالمقارنة مع قراءة شهر أغسطس السنوية بنسبة 26.2%، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كان الارتفاع على المستوى الشهري بنسبة 2.1%.

توقعات أسعار الذهب

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا خلال تداولات اليوم الخميس بعد 6 جلسات متتالية من الهبوط، وذلك في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم والتي من شأنها أن تؤثر على توقعات الأسواق فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

تعافى سعر الذهب المحلي خلال جلسة اليوم بشكل محدود بعد عملية الهبوط التدريجي في السعر التي استمرت خلال الأيام الماضية وذلك في ظل التداولات الضعيفة لأسعار الذهب العالمي، ولكن تترقب الأسواق اليوم صدور التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على سعر الذهب العالمي وبالتالي ينعكس على السعر المحلي.

توقف سعر أونصة الذهب العالمي عن الانخفاض بالقرب من المستوى 2600 دولار للأونصة ليرتد السعر لأعلى بشكل محدود ويتداول عند المستوى 2615 دولارا للأونصة، ولكن يبقى السعر تحت ضغط سلبي للاستمرار في التصحيح منذ أن أغلق تحت المستوى 2630 دولارا للأونصة ولكن إذا فشل في كسر المستوى 2600 دولار للأونصة فقد يعود السعر إلى الارتفاع.

السعر المحلي:

شهد سعر الذهب المحلي عيار 21 تعافي اليوم بشكل محدود ليحاول التداول فوق المستوى 3550 جنيها للجرام، وذلك بعد أن أغلق تداولات الأمس تحت هذا المستوى، ما يدل على الضغط السلبي الحالي على الأسعار الناتج عن تراجع سعر الذهب العالمي.