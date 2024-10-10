شبورة كثيفة وحار نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي كافة الأنحاء .

كما يشهد غدا الجمعة، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وسط سيناء ومدن القناة.

وهناك رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 33 للعظمي والصغرى 18 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 22 درجة.