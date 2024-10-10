ضبط 22 طنا و500 كيلو مواد بناء وأعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية بحملة بدائرة مركز منيا القمح للمرور على المحال والمصانع ومحطات التموين ، واسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٣١٥٥١ ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على ٢٠٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدر بإجمالي كمية قدرها ١٠طن اسمنت.

والمحضر رقم ٣١٥٥٣ ضد صاحب محطة تموين سيارات لعدم تقديم سجل كشط وشطب.

كما تم تحرير المحضر رقم ٣١٥٥٤ ضد صاحب مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار والموزعين وعدم ممارسة النشاط.

والمحضر رقم ٣١٥٥٢ ضد صاحب شونة مواد بناء وتم التحفظ على ٢٠٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدربكمية قدرها ١٠طن .

والمحضر رقم ٣١٥٤٦ ضد محل قطع غيار موتسيكلات وتم التحفظ على ٥٠ كاوتش مجهول المصدر .

كما تم تحرير المحضر رقم ٣١٥٤٩ ضد صاحب محل بيع قطع غيار موتسيكلات وتم التحفظ على ٦٠ كاوتش مجهول المصدر.

والمحضر رقم ٣١٥٥٠ ضد صاحب مدشة أعلاف وتم التحفظ على ٥٠ شيكارة علف بياض بكمية قدرها ٢ طن و٥٠٠ كيلو علف مجهول المصدر.