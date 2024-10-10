المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تخوض معركة من أجل البقاء على قيد الحياة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بدأت منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الإدارة الأمريكية على علم بتداعيات منع الاحتلال الإسرائيلي بإدخال أشكال المساعدات إلى قطاع غزة كافة.



وأضاف «الشوا» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإدارة الأمريكية تعلم التدمير الممنهج والهجمات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، إلى جانب تدمير قوات الاحتلال لمقومات الحياة المختلفة، واستهداف المدنيين في القطاع.



ولفت إلى أن قطاع غزة يخوض معركة من أجل بقائه على قيد الحياة، إذ أن هناك آلاف الأسر المحاصرة والتي يمنع وصول المياه والغذاء إليها، فضلا عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطالب بإخلاء المستشفيات التي بها عشرات المرضى المرتبطين بأجهزة التنفس ويمرون بوضع صحي حرج.

وأشار إلى أن هناك تهديدا على حياة الشعب الفلسطيني لا سيما شمال القطاع، إلى جانب إحراق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراكز الإيواء ومنازل المواطنين، متابعًا: «اليوم نشهد حلقات أكثر شدة، والأمر كارثي عندما تتوقف المخابز في مختلف أنحاء قطاع غزة بسبب نقص الإمدادت من الدقيق والسكر».

