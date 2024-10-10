الخدمة الاجتماعية التنموية ببني سويف تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بنى سويف احتفالية ترحيب واستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالكلية، وذلك في إطار دعم الجامعة واهتمامها بأبنائها الطلاب والترحيب بهم مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024، وتحت إشراف الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن عميد الكلية ، والدكتور مخلص رمضان منسق الأنشطة الطلابية بالتعاون مع طلاب من أجل مصر بالكلية، وبحضور الدكتور محمد احمد عبدالرحيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور فضل محمد وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع .

شمل الحفل فقرة شعر في حب مصر، وفقرة إنجازات أسرة من أجل مصر على مستوى الجامعة والكلية، وفقرة إشارة أغنية تحيا مصر، وفقرة كورال في حب مصر تضمن أغاني وطنية ثم القسم وصيحه وشعار من أجل مصر بصوت كل الطلاب. وتم التقاط الصور التذكارية للدفعة العاشرة في تاريخ الكلية.

فيما رحب عميد الكلية بالطلاب وتهنئتهم على انتقالهم للحياة الجامعية وأكد على معايير الالتزام الأخلاقي وحقوق الطلاب وواجباتهم، وقام بنقل تحيات رئيس جامعة بنى سويف والترحيب بالطلاب وتمنياته لهم بعام دراسي موفق وسعيد .