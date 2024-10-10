ads
الخميس 10 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الخدمة الاجتماعية التنموية ببني سويف تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بنى سويف احتفالية ترحيب واستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالكلية، وذلك في إطار دعم الجامعة واهتمامها بأبنائها الطلاب والترحيب بهم مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024، وتحت إشراف الدكتور  هنداوي عبد اللاهي حسن عميد الكلية ، والدكتور مخلص رمضان منسق الأنشطة الطلابية بالتعاون مع طلاب من أجل مصر بالكلية، وبحضور الدكتور محمد احمد عبدالرحيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور فضل محمد وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع .

شمل الحفل فقرة شعر في حب مصر، وفقرة إنجازات أسرة من أجل مصر على مستوى الجامعة والكلية، وفقرة إشارة أغنية تحيا مصر، وفقرة كورال في حب مصر تضمن أغاني وطنية ثم القسم وصيحه وشعار من أجل مصر بصوت كل الطلاب. وتم التقاط الصور التذكارية للدفعة العاشرة في تاريخ الكلية.

فيما  رحب عميد الكلية  بالطلاب وتهنئتهم على انتقالهم للحياة الجامعية وأكد على معايير الالتزام الأخلاقي وحقوق الطلاب وواجباتهم، وقام بنقل تحيات رئيس جامعة بنى سويف والترحيب بالطلاب وتمنياته لهم بعام دراسي موفق وسعيد .

اسرة من اجل مصر الخدمة الاجتماعية الطلاب الجدد والقدامى جامعة بني سويف