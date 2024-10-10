الأرصاد تكشف مسار الإعصار الاستوائي ميلتون المدمر.. متى يصل فلوريدا؟

كشفت هيئة الارصاد الجوية في ضوء متابعتها للاحوال الجوية حول العالم وخاصة مسار الإعصار الاستوائي ميلتون المدمر، موضحة بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول الأعاصير الاستوائية في المحيط الأطلسي،حيث انه تهب عاصفة هائلة برياح تصل سرعتها إلى أكثر من 200 كيلومتر في الساعة، وأمواج عاتية ترتفع لعدة أمتار، تهدد بابتلاع كل ما في طريقها، وهذا هو بالضبط ما يهدد ولاية فلوريدا حالياً مع اقتراب الإعصار الاستوائي ميلتون.

وأوضحت الأرصاد أن الإعصار ميلتون ليس إعصارا عاديا فهو مصنف ضمن أقوى الفئات (الفئة 5)؛ ما يعني أنه يحمل طاقة هائلة قادرة على تدمير مدن بأكملها ولعل أخطر ما يميز هذا الإعصار هو سرعته الهائلة وكمية الأمطار الغزيرة التي يجلبها معه؛ ما يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

واشارت الأرصاد إلى أن درجة حرارة المياه في خليج المكسيك تلعب دورًا هامًا في تغذية الأعاصير الاستوائية بالحرارة والبخار المائي وأيضا رياح القص التي أدت الي أقل قيم للضغط الجوي عند متوسط مستوى سطح البحر بقياس طائرة بحث أمريكية 897 ملي بار، وهو خامس أقل ضغط في التاريخ القياسي “منذ أوائل القرن العشرين”.

وأكدت الأرصاد أنه يعتبر موسم الأعاصير الاستوائية لهذا العام بالفعل "غنيًا جدًا" في العدد، مع 9 أعاصير استوائية “14 جنبا إلى جنب مع عواصف استوائية” بما في ذلك ميلتون، 3 منها وصل إلى المقياس 5 "بيريل، كيرك، ميلتون".

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن إعصار استوائي من الفئة 5 (بيرل، أواخر يونيو إلى أوائل يوليو 2024) ظهر لأول مرة في وقت مبكر جدا، و كانت السنوات التي سجلت فيها أكبر عدد من الأعاصير الاستوائية في المحيط الأطلسي في عام 2005 ( كاترينا و ويلما) ب 15 اعصارا و 2020، ب 14 إعصارا استوائيا على التوالي.

وكان العام الذي كان فيه أقل عدد من الأعاصير الاستوائية في المحيط الأطلسي عام 1914: لم يتم تكون أي منها.

ولفتت الأرصاد إلى أن ولاية فلوريدا (أمريكا) على أهبة الاستعداد الان مع اقتراب الإعصار ميلتون، أعلنت السلطات حالة الطوارئ وحثت السكان على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم. تم إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنخفضة، وتم تجهيز الملاجئ لاستقبال النازحين.

461970241_934117798746788_8620714527034923406_n

462138711_934117995413435_7151060176619712516_n

462204489_934118048746763_8015421516976162579_n

462231623_934117948746773_4913216601030358989_n

462619793_934117895413445_2684714619789395230_n