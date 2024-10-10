مصر ورومانيا يوقعان مذكرة التفاهم لتبادل ونقل الخبرات بين الجانبين

شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في فعاليات اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ببوخارست خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري.

ترأس اللجنة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وستيفان اوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، عن الجانب الروماني، وذلك في إطار توطيد سبل التعاون وتدعيم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وشارك عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، حيث تناولت أعمال اللجنة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والعلمية والفنية بهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية بين مصر ورومانيا

وأكد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز حريص على تعزيز سبل الشراكة مع دولة رومانيا من خلال توفير فرص جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار، وخاصة في القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والمنسوجات والتكنولوجيا حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا لدعم اقتصاد هذا القطاعات ومن ثم فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون القوة الدافعة وراء هذا التعاون بين الجانبين، ما يسهل تبادل السلع والخدمات وتشجيع التجارة البينية. وتفعيلًا للعمل على تطوير العلاقات الثنائية فقد اختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين.

وقام الرئيس التنفيذي للجهاز من الجانب المصري بالتوقيع علي مذكرة تفاهم مشتركة بين الجهاز وستيفان أوبرا وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة عن الجانب الروماني، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل ونقل الخبرات في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعاون في دعم هذا القطاع الاقتصادي الهام، ما يسهم في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين للبلدين.

وأشاد رحمي بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي للمساهمة في تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر وإتاحة نقل الخبرات الدولية والتجارب الناجحة والاتفاقيات التي من شأنها تسويق منتجات المشروعات المصرية بالخارج.