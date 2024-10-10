انطلاق المباحثات المصرية الإريترية بأسمرة لترسيخ الاستقرار والأمن بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر

انطلقت قبل قليل بالعاصمة الإريترية أسمرة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"وكان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على رأس مستقبلي الرئيس السيسي.

ومن المقرر أن تتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.