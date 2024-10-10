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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اعتقال 5 إسرائيليين علي صلة بـ«داعش» بتهمة التخطيط لتفجير سيارة بتل أبيب

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشاباك أنهما أحبطا مؤخرا مخطط لخمسة مواطنين عرب إسرائيليين علي صلة بداعش، لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة في أبراج عزرائيلي في تل أبيب، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس.

وقالت السلطات الإسرائيلية: إن الخمسة المشتبه بهم من سكان الطيبة في وسط إسرائيل. واعتقل الخمسة بعد تحقيق سري استمر شهرا وسيواجهون اتهامات في الأيام المقبلة. 

وأوضحت أجهزة الأمن الإسرائيلية إن الهجمات الإرهابية تم التخطيط لها في سوريا، كما تم دراسة كمية المتفجرات اللازمة لتفجير أبراج عزرائيلي في تل أبيب.  

وكشفت السلطات أن المشتبه بهم كانوا على اتصال بعملاء داعش الأجانب وخططوا للسفر إلى الخارج للقاء عناصر داعش.

وأضافت السلطات إنه تم اعتقال المشتبه بهم بمساعدة "عمليات استخباراتية دقيقة وفعالة"، وتم إحباط المخطط في مراحله الأولية.

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