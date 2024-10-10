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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

افتتاح فرع لصيدليات الإسعاف المصرية بحرم جامعة عين شمس

الافتتاح
الافتتاح
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افتتح محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الخميس، فرع لصيدليات الإسعاف المصرية بحرم جامعة عين شمس 2 ، ضمن جهود الجامعة فى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لكافة أفراد المجتمع الجامعي فى ظل استراتيجية متكاملة لتوفير الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية.

وخلال الافتتاح، أكد  زين العابدين أن هذه الخطوة تعكس حرص إدارة الجامعة المستمر على تحسين جودة الرعاية الصحية داخل الحرم الجامعي وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، تلبي احتياجات المجتمع الجامعي من الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل يسير وفعال.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير المزيد من المرافق الصحية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة.

وتتميز صيدليات الإسعاف المصرية  بتوفير مجموعة واسعة من الأدوية والمستلزمات الصحية الضرورية، إلى جانب توفير الأدوية الناقصة في السوق المصرية، وأدوية الأمراض المزمنة بالإضافة إلى تقديم خدمات صيدلانية متكاملة، وستسهم الصيدلية في تسهيل الوصول السريع إلى الأدوية والمستلزمات الطبية للمجتمع الجامعى، كما توفر الصيدلية صرف روشتات التعاقدات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشهد الافتتاح  هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا الطفولة، اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة، سعيد طارق مدير إدارة الرعاية الطبية وعدد من الموظفين الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجد صيدلية متكاملة داخل الحرم الجامعي.

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