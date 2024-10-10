حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بالصواريخ أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، عن استهداف دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة، ما أدى إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح، بحسب ما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واستهدف حزب الله اللبناني، الإثنين الماضي، قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من جنود مشاة وآليات عسكرية ودبابات أثناء محاولتها التقدم في القطاع الغربي للجنوب اللبناني، وفقًا لما أفادت به "القاهرة الإخبارية".

وقال الحزب في بيان له، "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 01:50 من فجر يوم الإثنين 30-09-‌‏2024 قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح بقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مباشرة".