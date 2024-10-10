حبس المتهم بقتل زوجته في البحيرة

قرر عادل حمودة مدير نيابة مركز وادى النطرون برئاسة المستشار المستشار عمرو حلوى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس "هادي.ع" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية قيامه بإنهاء حياة زوجته، بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوصول مستشفى وادي النطرون التخصصي" آية.ح" 21 سنة، ربة منزل، مقيمة وادي النطرون، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم محمود يونس رئيس مباحث المركز، لمكان الواقعة وبالفحص، تبين من إجراء التحريات، ان وراء ارتكاب الواقعة "هادي.ع" 26 سنة، زوج المجنى عليها بارتكاب الواقعة، على خلفية مشادة كلامية حدثت بينهما، بسبب مطالبتها بمبلغ مالي للإنفاق على متطلبات المنزل، الأمر الذي دعا الزوج بالتعدي على زوجته بخنقها، وانهاء حياتها.



وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز وادي النطرون من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم عرضه على جهات التحقيق التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد في الموعد القانوني.