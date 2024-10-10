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الخميس 10 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بعد نجيب محفوظ.. هل تفتح جائزة نوبل أبوابها للعرب مرة أخرى؟

جائزة نوبل
جائزة نوبل
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يترقب الأدباء والمثقفون اليوم الخميس 10 اكتوبر 2024،  إعلان الأكاديمية السويدية باستكهولم، اسم الكاتب المتوج بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2024، حيث ابتعدت الجائزة عن العرب لسنوات عديدة، ليظل الكاتب المصري نجيب محفوظ هو المتوج العربى الوحيد بجائزة نوبل للآدب حتى الآن، والذى حصل عليها عام 1988م.

فهل تعود "نوبل" للعرب مرة أخرى؟ أم سيظل الغرب مسيطرين على المشهد ، لذلك ننشر أبرز المرشحين لجائزة نوبل للأدب حسب التوقعات والتخمينات فى السطور التالية: 

وتتصدر الكاتبة الصينية "كان شيويه"، البالغة من العمر 70 عاما، قائمة المرشحين، ومعها الروائي الأسترالي جيرالد مورنان، والكاتبة الأمريكية جامايكا كينكيد، والشاعرة الكندية آن كارسون، والمجري لازلو كراسناهوركاي، والياباني هاروكي موراكامي، والكيني نجوجي واثيونجو، والمجري لازلو كراسزناوركي،  والكرواتية دوبرافكا أوجريسيتش، والفرنسي ميشيل ويلبيك.

جائزة نوبل للأدب 2024

وتكشف الأكاديمية السويدية عن اسم الفائز بعد الساعة 1300 ظهرا بالتوقيت المحلي ، وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (نحو 06ر1 مليون دولار).

ويتم الاحتفاظ بسرية هوية الفائز بجائزة نوبل حتى الإعلان، وفي عام 2023، مُنحت الجائزة للنرويجي يون فوسه، وفي العام الذي سبقه، للفرنسية آني إرنو.

تُمنح جائزة نوبل في الأدب تقليديا كرابع جوائز نوبل. وقد تم بالفعل الإعلان عن الفائزين في الفئات العلمية للطب والفيزياء والكيمياء هذا الأسبوع.

الاكاديمية السويدية بستكهولم جائزة نوبل فى الأدب لعام2024 الكاتب المصري نجيب محفوظ الاعلان عن الفائز بجائزة نوبل للادب