ديسك يلاحظ المقدمة .................... أول صورة لياسمين رئيس من كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

نشرت النجمة ياسمين رئيس على منصات التواصل الاجتماعي صورة لها من كواليس تصوير فيلمها (الهنا اللي أنا فيه) وعلقت " أيمان.. الهنا اللي أنا فيه"

وفيلم “الهنا اللي أنا فيه” من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري.

وتعيش ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني حيث تنتظر عرض فيلمها (الفستان الأبيض) في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين ٢٤ أكتوبر ل١ نوفمبر ٢٠٢٤.

وتدور أحداث فيلم “الفستان الأبيض” في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

كما بدأت تصوير مسلسلها الجديد (رقم سري)، هو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل (صوت وصورة) الذي تم عرضه العام الماضي. وتقوم فيه بدور لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي مع صدقي صخر وعمرو وهبه.

وتعاقدت مؤخراً على مسلسل “قتيل اختياري” عنوان مؤقت لتشارك به في رمضان ٢٠٢٥.

وقد نافست ياسمين رئيس بفيلم “أنا لحبيبي” في دور العرض المصرية والعربية وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى "ياسمين رئيس" ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة. كما حققت ياسمين نجاحا كبيرا في دور شهرزاد في مسلسل جودر في رمضان ٢٠٢٤.