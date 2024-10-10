نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة "بداية" بقرية أبوتشت

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية ابوتشت التابعة لمركز قنا .

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 2212 مواطن، وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استفاد منها 90 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 210 سيدة.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها 100 مواطن، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 395 شاب وفتاة.

واستعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخدمات المالية وغير المالية واستفاد منه 35 مواطنا، ونظمت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 100 أسرة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفةوعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية والتي استفاد منها 7 مواطن، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 15 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الإجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنمية الأسرة والتي استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 100 مواطن، وقامت الوحدة المحلية بحملات نظافة استفاد منها 17000 مواطن، وقامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 1410 مواطنين.

ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 102 مواطن، و نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 569 شاب وفتاة، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 690 مواطن .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 320 مواطن، و قامت هيئه محو الأميه و تعليم الكبار بعمل امتحانات فورية لعدد 100 مواطن.

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