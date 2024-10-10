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الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطرانية أسيوط تعقد ندوة ضمن مبادرة "أخوّة" لدعم القيم الإنسانية المشتركة

ارشيف
ارشيف
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 احتضنت اليوم مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط من خلال مكتب التنمية الإيبارشي والتعاون مع بيت العائلة المصرية ومركز النيل للإعلام  لقاءً مميزًا للقادة الدينين بأسيوط، وذلك في إطار مبادرة "أخوّة"  التي تهدف إلى دعم وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة الواردة بوثيقة "الأخوة الإنسانية " التي وقع عليها قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب 

بدأ اللقاء بكلمات الترحيب ، حيث ألقى الأب  متاؤس أديب - المدير العام لمكتب التنمية الإيبارشي كلمة أبرز فيها أهمية الوثيقة التي تتناول مبادئ الأخوة الإنسانية كما أثرى اللقاء مُتحدثاً الأنبا  دانيال لطفي - مُطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، عن دور الوثيقة في تعزيز السلام المجتمعي والتفاهم بين الثقافات وأهمية العمل المشترك لبناء مجتمع متماسك يسوده السلام والمحبة.
تضمن اللقاء أيضًا التعريف بمكتب التنمية الإيبارشي وأنشطته ، 

حيث قام هاني فوزي - المدير التنفيذي للمكتب، بتيسير النقاش وشرح لأهم بنود الوثيقة ومبادئها،  والذي أظهر المشاركون خلاله تفاعلًا إيجابيًا، مما يعكس الإهتمام الكبير بقضايا التعاون والتعايش السلمي 
 واختُتم اللقاء بكلمة لفضيلة الشيخ سيد عبد العزيز، الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط، الذي تناول فيها دور بيت العائلة في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز التعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.
وبنهاية اللقاء دار حوار وطرح للأفكار حول الأنشطة التي يمكن أن يتبناها القادة الدينيون كل في موقعه والتي كان أهمها :  نشر قيم الوثيقة والتوعية بها، إستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الإجتماعي في نشر الرسائل، تنظيم لقاءات رياضية وفنية مجمعة للشباب المسلم والمسيحي، تبني تطبيق قيم الوثيقة داخل المدارس. 

أقباط اقلاط