بينها رأس مومياء.. سفير مصر في ألمانيا يتسلم 3 قطع أثرية|فيديو

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيا بعنوان «بينها رأس مومياء.. سفير مصر في ألمانيا يتسلم 3 قطع أثرية».

وقال السفير المصر في ألمانيا، خالد جلال، إنه تم استلام 3 قطع مصرية قديمة كانت في حوزة الجانب الألماني بعضها كان في متحف هامبورج بعد العثور عليهم عن طريق الصدفة، والقطعة الثالثة تم مصادرتها بواسطة سلطات الجمارك في مدينة فرانكفورت.

وأضاف، أنه بالنسبة للجمجمة واليد، تم إجراء اختبارات معملية ومختبرية عديدة عليهما للتأكد من كونهم قطع فرعونية مصرية قديمة، وبناءً عليه جرى استعادتهم اليوم بحضور ممثلين من وزارة الخارجية الألمانية وبلدية مدينة هامبورج لتسليم هذه القطع للسفارة باعتبارنا المالكين الأصليين لهذه القطع.

وواصل، أنه تم استلام 3 قطع من الجانب الألماني، الأولى منهم ربما الأصغر ولكنها الأجمل، وهي عبارة عن مفتاح الحياة الذي يرجع عمره إلى 600 عام قبل الميلاد، أما الثانية هي جمجمة فريدة من نوعها إذ يحطيها الذهب من ناحية العينين والجبهة، بينما الثالثة تعود إلى يد محنطة.