محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطارات بشتيل|صور

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة جولة تفقدية بمحيط محطة قطارات بشتيل، تابع خلالها انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط المحطة بنطاق أحياء العجوزة والمنيرة الغربية.

وخلال الجولة أكد المحافظ على مسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ضرورة متابعة الأعمال وتنفيذ الصيانة الدورية لها، مشددًا على إبراز المظهر الحضاري وإضفاء العناصر الجمالية بمختلف الطرق والمحاور المؤدية للمحطة.

وشدد النجار على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء لتسير دوريات النظافة والإشغالات على مدار اليوم للحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإشغالات وتحسين الرؤية البصرية الخاصة بمنظومة الإعلانات بالشوارع وواجهات المحال.

كما استمع المحافظ لشرح من مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة حول الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة لتطوير المخططات المرورية لتيسير الحركة المرورية بالمحاور والطرق المحيطة بها.

رافق المحافظ هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ومحمد نور السكرتير العام، ورمضان عمارة، رئيس حي المنيرة الغربية، وذكي سلام رئيس حي العجوزة وأشرف بكر رئيس حي إمبابة، وعفاف عبد الحارس، مدير مديرية الإسكان، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.